Mantelzorgers in Meierijstad verwennen: ‘Wij hebben u hard nodig’

SCHIJNDEL - Ruim 200 mantelzorgers gaven zaterdagmiddag gehoor aan de uitnodiging van de gemeente Meierijstad voor een speciale bijeenkomst in het Spectrum in Schijndel. Een bedankje van de gemeente voor de verleende hulp aan de vele zorgbehoeftigen.

,,Namens de gemeente Meierijstad wil ik onze dank uitspreken voor jullie als mantelzorgers. En daarom een verwenmiddag met de verwijzing naar morgen: De Nationale Dag van de Mantelzorgers. Iets waar u allemaal mee te maken hebt en waar wij als gemeente trots op zijn”, aldus wethouder Jan Goyaarts van Meierijstad in zijn welkomstwoord.

Toenemen

Volgens de wethouder zal het aantal zorgvragers in de toekomst met 70% toenemen. ,,En dan hebben wij u heel hard nodig. Dit is een bijzondere verwenmiddag, jullie verdienen het.” De speciale bijeenkomst was een initiatief van gemeente Meierijstad in samenwerking met Ons Welzijn en Welzijn Meierij en werd ook in Veghel en Sint-Oedenrode georganiseerd.

Aan de gezellige gedekte tafels was het genieten van de high tea en muziek. Al was niet iedereen content. Annie Muijsholt, al 52 jaar mantelzorger voor haar zoon, moest even op een plaatsje wachten en was zichtbaar geërgerd. ,,Wie beslist er over waar ik moet gaan zitten? High Tea? Dat zijn gewoon boterhammen. Ik ga zo naar huis.”

De aanmelding voor het uitje bleek niet helemaal correct. ,,Ze denken maar dat iedereen een computer heeft, ik ben 82, dat doe ik niet meer.” Even later kan ze mopperend haar plaatsje opzoeken.

'Het is zwaar’

Een echtpaar dat graag anoniem wil blijven heeft al 33 jaar de zorg voor een zwaar gehandicapte zoon. ,,Hij kan niet lopen of zitten, is afhankelijk van hulpmiddelen. Het is zwaar, jawel. In de ochtend en avond is er hulp bij het aan- en uitkleden, de rest doen wij”, vertelt de vader.

Met vakanties kan het echtpaar niet, omdat alles aangepast moet zijn. En hem optillen kan ook niet, te zwaar. En deze middag? Zij lachend: ,,Leuk en gezellig.”

Mariëtte Mettler is met haar echtgenoot mantelzorger voor twee dames die vanuit beschermd wonen zelfstandig zijn gaan wonen. ,,Leuk om te doen”, is Mariëtte van mening. ,,Je ziet dat ze daardoor beter functioneren.”

