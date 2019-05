Marco Kroon mag niet meer spreken op veteranendag Schijndel vanwege de ‘discussie rondom zijn persoon’

,,Daarmee ontstaat er een discussie rondom zijn persoon, die niet past bij sfeer van veteranendag", zegt een woordvoerder van de gemeente Meierijstad. ,,Daarom is de lezing inderdaad geannuleerd.” Als bezoeker is Marco Kroon wel gewoon welkom, zegt de woordvoerder. ,,We hopen hem in een van de komende jaren alsnog te kunnen vragen als inleider om te spreken over zijn ervaringen als actieve militair.” Op 21 juni wordt onder meer een krans gelegd bij het 51th Highland Division Memorial Bevrijdingsmonument aan de Rooiseweg in Schijndel. Op de dag worden veteranen uit de gemeente uitgenodigd ‘die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies’.



Bert Gelderblom, secretaris van Marco Kroon, stelt dat de militair teleurgesteld is dat hij niet in zijn woonplaats mag spreken na wat hij ‘het carnavalsincident’ noemt. Kroon kreeg het nieuws telefonisch te horen van de gemeente. ,,Dat was vrij snel na carnaval", zegt Gelderblom. ,,Kennelijk vindt deze gemeente het geen prioriteit om pas te oordelen nadat een rechter zich heeft gebogen over het waarheidsgehalte van de beschuldigingen”, schrijft hij ook nog op Facebook. Dat hij het nieuws nu pas deelt, is omdat hij dit eerst ‘nog niet opportuun vond'. Wat er sindsdien veranderd is, kan Gelderblom echter niet aangeven. Volgens het secretariaat is het verder ook ‘jammer voor de veteranen die graag van gedachten hadden willen wisselen met hem.’