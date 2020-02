Marechaussee uit Den Bosch ging koper stelen op landgoed Haarendael: 40 uur werkstraf

ARNHEM – Een 29-jarige marechaussee uit Den Bosch, die in juli 2019 op dievenpad ging op landgoed Haarendael in Haaren, is veroordeeld tot 40 uur werkstraf. Hij zou daar ongeveer honderd kilo aan koper hebben gestolen.

De militaire rechter in Arnhem achtte hem ook schuldig aan bezit van harddrugs in april vorig jaar. Maar daarvoor wordt hij niet bestraft. Uit ‘rechtvaardigheid’, omdat de drugszaak tegen een Poolse medeverdachte eerder is geseponeerd. Dat bleek donderdag tijdens de zitting bij de militaire rechtbank in Arnhem.

Geldnood

De 29-jarige Bosschenaar verkeerde in geldnood en daarom ging hij op 9 juli mee met de Poolse ‘Patrick’. Die zei dat er op het verlaten terrein koper lag, zomaar voor het oprapen. De militair had er niet bij stil gestaan dat je daar niet mocht komen en geen spullen mocht wegnemen, zo vertelde hij de rechter.

Dat verbaasde de rechter en het OM, vooral omdat de Bosschenaar bij de marechaussee werkte als high-risk beveiliger. Maar de militair zat al een jaar thuis met psychische klachten. Op het landgoed waren verschillende deuren opengebroken, zo verklaarde eigenaar Wim Vugts. Dat was nog voor de grote brand, eind augustus.

Zagen en tangen

Op de avond van de diefstal vond de politie in de auto van de militair allerlei inbrekerswerktuig, zoals zagen en tangen plus een grote hoeveelheid koperen buizen en kranen. Daar hoopten de verdachten zo’n vijf a zes euro per kilo voor te krijgen. Volgens de verdachte ging het om ongeveer honderd kilo.

Quote Ik kwam er langzaam­aan achter dat het niet zo'n schone jongen was 29-jarige Bosschenaar, lid Koninklijke Marechaussee

Op 25 april was de militair, samen met diezelfde Patrick, in Den Bosch aangehouden omdat ze veel te hard richting Heeschwijk-Dinther scheurden. Bij die aanhouding vond de politie een leeg cocaïnezakje in zijn marechausseebadge, een aantal lege hennepkratten en een potje amfetamine in het dashboardkastje. Dat potje met speed was van Patrick, zo vertelde de Bosschenaar voor de rechter. ,,Ik kwam er langzaamaan achter dat het helemaal niet zo’n ‘schone jongen’ was.”

Drie verschillende namen