Mariëlle van Alphen is wars van ‘hobbyisme’ en ‘politiek theater’ in Boxtel

16 oktober SCHIJNDEL - Wim Venrooij is niet bang om zijn mening te laten horen: ,,De beheerder van ons park is een oplichter eersteklas”, stelt de voorzitter van resort De Molenheide in Schijndel. Net als de gemeente willen de bewoners verloedering van het park tegengaan. Een hevig conflict tussen de eigenaar van het park en de bewoners helpt daar niet aan mee.