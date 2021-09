Mariska Sturkenboom voert lijst aan van DorpsGoed in Sint-Michielsgestel

Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdagavond werd zij unaniem aangewezen als eerste kandidaat op de lijst. Mariska Sturkenboom (51) is sinds 2013 raadslid in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel en sinds 2014 fractievoorzitter van DorpsGoed. Deze partij zit nu in de oppositie. Sturkenboom is tevens kandidaat-wethouder voor de partij. Ze is getrouwd en heeft drie zoons. Van beroep is zij relatiemanager bij Dedicon, een stichting die tekst en beeld maakt voor blinde en slechtziende mensen.