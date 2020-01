Markant kantoorpand in Schijndel krijgt nieuwe ‘bewoner’, cateraar verhuist naar Rosmalen

Vitam Catering maakt onderdeel uit van de JHB Group van de Schijndelse ondernemer Hans Brus. De leiding van de JHB Group gaf begin vorig jaar al aan dat het bedrijf in Schijndel uit zijn jasje was gegroeid . Dit bedrijf telt inmiddels ruim 1300 medewerkers en verzorgt de catering op zo'n 280 locaties in het land, zoals ziekenhuizen, bedrijven en grote onderwijsinstellingen. De JHB Group bestaat naast Vitam uit Brinvast (vastgoed) en de ict-bedrijven Xemex en Liquix. Eind december verhuisden de JHB Group en Vitam naar het grote kantoorgebouw in Rosmalen, waar voorheen Tulip Computers was gevestigd. Dit gebouw langs de snelweg A2 wordt gedeeld met Honeywell, een Amerikaans bedrijf dat onder meer automatiseringssystemen produceert.

Bijna 600.000 objecten

Officemanager Carla Ruijgrok van Nobralux verwacht pas na de zomer vanuit Boxtel naar Schijndel te verhuizen. ,,We willen eerst nog het een en ander aanpassen, bovendien loopt onze huur in Boxtel pas eind dit jaar af", zegt ze. Nobralux beheert bijna 600.000 elektrische objecten in het land, voornamelijk openbare verlichting.

Het bedrijf zit sinds begin 2016 gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bosscheweg in Boxtel. Nobralux ontstond eind 2015 na een fusie van Nobra Technisch Adviesbureau uit Schijndel en de Lux-groep uit Vught.

Inmiddels telt het bedrijf drie vestigingen: naast het kantoor in Boxtel zijn er nog locaties in Amsterdam en Apeldoorn.

Ruijgrok: ,,We zijn inmiddels gegroeid naar zo'n 50 medewerkers van wie zo'n beetje de helft in Boxtel werkt. Hier zijn we compleet uit ons jasje gegroeid. Daarom zijn we blij met de nieuwe locatie in Schijndel.”