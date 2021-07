Markt Schijndel is deze zomer één groot terras

,,We hebben dit in recordtempo georganiseerd”, zegt uitbater Thomas de Groot van café De Sok, mede-organisator van het nieuwe terras op de Markt. Dit terras is vanaf donderdag iedere donderdag tot en met zondag geopend, vanaf 14.30 uur. ,,Alleen op zaterdag gaan we pas rond 17.00 uur open vanwege de weekmarkt.” Het terras blijft in ieder geval tot eind augustus. ,,Tegen die tijd kunnen we altijd nog kijken of we het mogen verlengen.”