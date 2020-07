Markt Schijndel verandert in kinderparadijs voor maximaal 100 kinderen

Het dilemma: wel of niet naar Kroatië?

25 juli COLUMN Ondanks lage besmettingscijfers in het noorden is het stoplicht voor heel Kroatië op oranje gezet. En je raadt het al: wij boekten begin dit jaar en staan nu voor de keuze wel of niet. Op ons voorzichtig idee toch te gaan, antwoordt de één 'tuurlijk, gewoon doen!' De ander roept boos vanaf een 'coronaproof' Tilburgse kermis dat we dan straks ook niet welkom zijn op de IC.