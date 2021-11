Marleen Bijnen uit Schijndel stond dagenlang om 6 uur klaar voor perfecte plaatje van ree: ‘Ineens stonden er een paar voor mijn neus’

Ze kan het nog amper bevatten, maar toch mag Marleen Bijnen zich winnaar noemen van de eerste Schijndelse editie van het Perfecte Plaatje. ,,Het was superspannend. Je kon zoveel punten verdienen en dat ik dan met 0,7 punt mag winnen, is echt geweldig.”

Het avontuur begon voor haar in mei, al was daar wel wat hulp van vrienden voor nodig. ,,Ik vond het eerst niets voor mij. Ik maak wel eens wat foto's in mijn vrije tijd van dieren. Dat vond ik niet speciaal genoeg om aan deze wedstrijd mee te doen.”

Dieren

Toch werd Bijnen geselecteerd en de eerste foto was meteen een grote uitdaging. Het ging om een natuurfoto en ze moest daarvoor vroeg uit de veren. ,,Ik wilde een ree in het wild vastleggen en dus stond ik iedere dag om zes uur met mijn camera klaar om er een vast te leggen.”

Quote De hele week was er geen ree te bekennen en nu stonden er in een keer een paar voor mijn neus. Het was echt een gelukje Marleen Bijnen

Dat bleek nog best lastig, maar toch was het op een zaterdagochtend ineens raak. ,,De hele week was er geen ree te bekennen en nu stonden er in een keer een paar voor mijn neus. Het was echt een gelukje.”

Familie

Dat Bijnen iets met fotografie zou gaan doen, was geen toevalstreffer. ,,Mijn vader heeft veel foto's gemaakt bij RKSV Schijndel en stond jaren bijna ieder weekend langs de lijn. Ik maakte de fijne kneepjes van het vak dus van dichtbij mee.”

Uiteindelijk begon ze op 13-jarige leeftijd met foto's maken en kon ze de hulp van haar familie goed gebruiken. ,,Ik nam ze vaak mee om spullen vast te houden en mijn broertje heb ik zelfs als model gebruikt.”

De foto van haar broertje met de laskap kreeg een 8,3 van de jury en om extra bonuspunten te verdienen werd heel de familie weer opgetrommeld. ,,Zelfs oma riep haar vrienden en kennissen op om op mij te stemmen. Dat leverde vaak extra punten op, die ik dus hard nodig had.”

Intens

Het maakte de strijd tussen Bijnen en de nummer twee Rosa Kluytmans nog intenser. Iets wat ook jurylid Ton Keetels was opgevallen. ,,Die twee waren zo gedreven. Een paar minuten nadat we een opdracht online hadden gezet, gingen zij al aan de slag. En soms waren ze tot vijf minuten voor de inlevertijd nog bezig met een foto.”

Quote Ik merk nu pas hoe veel ik met de wedstrijd bezig was. ik heb ineens veel vrije tijd nu er geen opdrachten meer zijn Marleen Bijnen

Stressvolle situaties volgens Keetels en daar kan Bijnen over meepraten. ,,Ik merk nu pas hoe veel ik met de wedstrijd bezig was. ik heb ineens veel vrije tijd nu er geen opdrachten meer zijn.”

Seizoen 2

Het eerste seizoen is pas net afgelopen, maar er is al nagedacht over een vervolg. ,,We willen dit zeker nog eens doen, maar het moet wel speciaal blijven. Volgend jaar slaan we in ieder geval over, maar wie weet in 2023", lacht Keetels

Een ding gaat volgens hem wel veranderen. ,,We gaan net zoals op televisie deelnemers maar een paar uur geven voor een foto. Zo zijn ze maar een dag bezig met een opdracht en niet een hele week. De deelnemers krijgen zo meer rust.”