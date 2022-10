Marleen en Lodewijk wonen in een schuurwoning met fraai uitzicht: ‘Hier heb je geen tv nodig’

met video Woning­brand in Boxtel, bewoonster naar ziekenhuis met brandwon­den

BOXTEL - Aan de Adrianastraat in Boxtel is donderdagmiddag iets na 15.00 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en de politie heeft een deel van de straat afgesloten.

6 oktober