Marlies wint met jurk van tentdoek van vouwwagen

Bouw van extra lokalen voor De Wegwijzer en Fonkel Den Dungen nu dicht bij: einde aan volle klassen komt eraan

10 september DEN DUNGEN - Was Sint-Michielsgestel de volle klaslokalen in de basisscholen De Wegwijzer en Fonkel in Den Dungen even vergeten? Nee, echt niet. En nu gaat het in volle vaart naar extra lokalen bouwen. De kogel is door de kerk.