Massaal adieu op snikheet Meanderplein voor burgemeester Jan Pommer

Levend schilderij Bloedpro­ces­sie in biblio­theek Boxtel

30 juni BOXTEL - Je gaat zomaar even boeken halen in de bibliotheek in Boxtel en dan verzeil je in een levend schilderij van de Heilige Bloed Stichting. Het overkwam Vera (10) en Lena (10) Gijzen uit Liempde. Ze werden in een mooi decor gefotografeerd als een levend schilderij met een voorstelling die te maken heeft met de Bloedprocessie.