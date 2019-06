Massaal op de fiets naar verkoeling in zwembad Zegenwerp

Exploitant Optisport haalt deze dagen uit alle hoeken en gaten personeel om bij te springen. Want de stroom bezoekers blijft maar komen om een duik in het zwembad te nemen. ,,Het valt niet mee, hoor. Vandaag staan er drie nieuwe mensen te helpen achter de bar. Maar het is wel nodig vanwege de grote stromen bezoekers. Zondag was ook al een gekkenhuis”, zegt de EHBO’er bij het zwembad, terwijl ze kinderen helpt angels van wespen uit de bil of de rug te halen.

Brandweerspelen in zwembad Zegenwerp

Maandag was het tijdens de warme dag al vroeg erg druk. Dat kwam omdat de brandweerpost Gestel de Brandweerspelen hielden voor de groepen zes van de basisscholen. Ton Kapteijns van de brandweer in Gestel: ,,Dat doen we elk jaar een keer. En deze keer was het boffen met het mooie weer. Ze mochten op luchtkussens spelen, met de brandweerspuit werken en slangen uitrollen. Dat is onderdeel van een lessencyclus over brandveiligheid die we op de scholen doen.”