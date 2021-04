Maurick College wéér populairder, Elde houdt omvang vast

,,In de meeste regio’s is sprake van demografische krimp en dalende leerlingenaantallen’’, zegt Toos Michon, directeur havo/vwo van het Elde College in Schijndel en Sint-Michielsgestel. ,,Wij zijn blij dat dit niet doorvertaald is in de aanmeldingen bij het Elde College en wij met evenveel leerlingen kunnen starten als in augustus 2020.’’ De school komt dit jaar uit op 403 aanmeldingen.