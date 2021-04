Maxime van Kuijk uit Schijndel heeft miljoenen kijkers met haar kookvideo’s op TikTok

Gestel wil schulden inwoners op de hielen zitten

2 april Om het armoedebeleid in de gemeente Sint-Michielsgestel een zet in de goede richting te geven, zijn extra manieren op poten gezet om vroegtijdig inwoners te helpen die in de financiële problemen komen. Deze week begint daarvoor een proef. Signalen van schuldeisers krijgt de gemeente zo sneller te horen en zo kan heel veel leed voorkomen worden, denkt de gemeente.