Mede-oprichter van SP in Boxtel overleden: ‘Van Meurs was de SP en de SP was Van Meurs’

BOXTEL - Willem van Meurs was de SP en de SP was Willem van Meurs. Een betere omschrijving van de eind vorige week op 75-jarige leeftijd overleden Willem van Meurs is niet te geven.

Medeoprichter van de Socialistische Partij in 1977 in Boxtel, boegbeeld, bestuurslid, bijna 25 jaar raadslid en ook een paar weken wethouder namens zijn partij. ,,Inspiratiebron en ons grote voorbeeld”, zegt huidig raadslid Rinze van der Veen. ,,We verliezen in Willem van Meurs een icoon waaraan de partij ontiegelijk veel te danken heeft.”

Buurtenquêtes

Van Meurs was zo’n beetje de uitvinder van de buurtenquêtes, het kenmerk van de SP. Hij ging van deur tot deur, zocht altijd het contact met mensen. ,,Dan hoor je wat er speelt en wat er leeft. Het politieke werk beperkt zich niet tot de raadszaal”, zei hij daar meerdere keren over. Binnen kringen van de SP werd deze werkwijze ook wel de ‘methode Van Meurs’ genoemd.

Lange tijd voerde de socialist de fractie aan in de gemeenteraad. Met pieken en dalen. Hoogtepunt was ongetwijfeld de verkiezingsuitslag van 1994, toen de SP met hem aan het roer met vijf zetels de grootste werd. Het dieptepunt kwam snel, in de weken na die glorieuze overwinning. De SP-voorman begon opgewekt aan de onderhandelingen voor een nieuw college, maar die liepen op niets uit. Andere partijen zagen geen brood in samenwerking. ,,We zijn toen gepiepeld”, vertelde Van Meurs een paar jaar geleden nog in het Brabants Dagblad. Die gang van zaken heeft hem lang pijn gedaan liet hij toen ook weten.

Quote Willem had een perfect politiek gevoel, je kon altijd op hem terugval­len Eric van den Broek , raadslid en oud-wethouder in Boxtel

Vechter

Willem van Meurs was een vechter. Pakte de draad weer op. Ondanks zijn ziekte bleef hij tot het laatste moment actief voor de partij. Hij zette zich ook breder in dan alleen in Boxtel. Richtte onder meer de afdeling in Oirschot op. ,,Als je werkt voor de SP blijf je gezond, zei Willem altijd”, aldus ex-wethouder en huidig raadslid Eric van den Broek, voor wie Van Meurs ook een mentor was. ,,Bijna dertig jaar heb ik met hem mogen werken, had veelvuldig contact met hem. Voor advies ook. Willem had een perfect politiek gevoel, je kon altijd op hem terugvallen.”

Tafeltennis en hockey

Sportief was Van Meurs ook. Hij speelde op hoog niveau tafeltennis en ook in het eerste van hockeyclub MEP. Een paar maanden geleden nog ging hij op vakantie. Bij Frits Manders in Frankrijk, de man met wie hij in 1977 de afdeling in Boxtel oprichtte. Voor zijn politieke werk werd Van Meurs onderscheiden met de gemeentelijke erepenning en door zijn partij met de gouden tomaat. Hij laat zijn vrouw Ria, twee kinderen en twee kleinkinderen achter.