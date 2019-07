Meer aandacht voor dementie in Sint-Michielsgestel

Dementie is een ziekte die hard op weg is om volksziekte nummer een te worden. ,,Een op de vijf mensen krijgt dementie. Dus ook in onze gemeente is er alle reden om daar veel meer aandacht aan te schenken. Wie zich een beetje verdiept in de ziekte, merkt al snel dat dit veel met mensen doet. Ook voor hun naaste omgeving, voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Daarom willen we met een werkgroep in ieder geval een start maken om vooral de bekendheid met de ziekte en daarna de acceptatie beter bij onze inwoners in beeld te brengen”, zegt wethouder Peter Raaijmakers.

Raaijmakers raakte onlangs in gesprek met Gestelaar Bart Lips die lang in de zorg werkte en bij Alzheimer Nederland. ,,Hij is bereid om de kar te trekken met de werkgroep, zodat we een begin kunnen maken. Dat moet beginnen met goede voorlichting geven en mensen bekend te maken met de ziektebeelden van dementie. Zo komt er een vorm van acceptatie op gang.”

Meer bewegen helpt

Wanneer is Sint-Michielsgestel dan helemaal dementvriendelijk? ,,Daar leggen we samen met organisaties als welzijnsinstelling Bint, zorgaanbieders, mantelzorgers en buren of familie van mensen met dementie een wat langere weg voor af. Ook winkeliers, ons eigen personeel van de gemeente en sportclubs kunnen daar een rol in krijgen.”

Raaijmakers denkt aan bewegingsactiviteiten voor mensen met dementie bij sportclubs. ,,Het is bewezen dat veel beweging goed doet. Een gymclubje of iets soortgelijks voor mensen met dementie kan veel goed doen. Maar misschien moet personeel van winkels ook getraind worden op het herkennen van dementie. Dat zijn allemaal kleine stapjes om beter om te gaan met de ziekte.”

Leven van mensen met dementie aangenamer maken