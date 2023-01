Meer aanspraak én gezellig eten: Met je Hart maakt het nu mogelijk in Den Dungen

DEN DUNGEN – Ouderen in Den Dungen, die wel wat meer gezelligheid en aanspraak in hun leven kunnen gebruiken, boffen maar met dorpsgenoot Jan Minkels. Samen met vijf anderen is hij Met je Hart Sint-Michielsgestel begonnen. Vrijdag zaten zes alleenstaande ouderen gezellig samen te lunchen in de warme ambiance van Boer Goossens.