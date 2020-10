Meer betalen voor ‘eerlijke bananen’ gebeurt in coronatijd al helemaal niet

SCHIJNDEL/DEN BOSCH - Fairtrade Gemeente? Leuk, zo’n keurmerk voor ‘eerlijk’, ‘groener’ en socialer’, maar er iets meer voor betalen gebeurt nog maar mondjesmaat. ,,En zeker niet in coronatijd’’, weten de winkeliers in Schijdel.

Addie Kox stopt bananen in haar fietstas. ,,Ze zijn bij de Plus in de reclame. Als ik in die banaan hap, denk ik niet meteen aan de arme boer die ze ergens ver weg voor mij heeft verbouwd. Ik vind ze gewoon lekker.”

Op de folder van de supermarkt in Schijndel staat: ‘Goed eten is weten wat je eet’. ,,Ons koffie-huismerk en al onze chocoladeproducten zijn fairtrade”, zegt bedrijfsleider Bart Vissering. ,,Er zijn mensen die op de keurmerk-sticker letten, maar de meesten niet. Die kiezen voor ons merk.”

Eerlijk en duurzaam voor mens en milieu

Het kopen van koffie, chocolade, bananen en kleding die het fairtrade-keurmerk hebben, helpt de boeren en arbeiders die ze in ontwikkelingslanden produceren. Iets waar deze Fairtrade Week coronaproof campagne voor wordt gevoerd.

Volledig scherm Goes en Groningen waren in 2009 de eerste Fairtrade Gemeenten van Nederland. Inmiddels zijn er 89. © Frans Nikkels Behalve Meierijstad zijn ook Boxtel en Sint-Michielsgestel Fairtrade Gemeente. Zij dragen samen met winkels, bedrijven, organisaties en inwoners het idee van eerlijke handel uit. Goes en Groningen waren in 2009 de eerste Fairtrade Gemeenten van Nederland. Inmiddels zijn er 89.

Den Bosch, Vught, Haaren, Maasdriel en Zaltbommel staan niet op dat lijstje. De laatste twee letten wel op fairtrade, bijvoorbeeld bij de inkoop en het schenken van koffie, maar hebben geen verdere plannen.

Den Bosch geeft aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te volgen, inclusief fairtrade voor wat de gemeentelijke organisatie betreft. Vught is weliswaar geen actieve Fairtrade Gemeente, maar zet zich naar eigen zeggen wel actief in voor ‘een breed, duurzaam beleid’. Inclusief ‘eerlijke’ koffie en thee.

Schijndel was in 2011 de eerste Fairtrade Gemeente in Brabant. Negen jaar later weet lang niet iedereen wat fairtrade is. ,,Dat is toch iets vegetarisch”, zegt Miep Durieux uit Den Bosch. Ze weet wel dat het om eerlijke handel gaat.

,,Maar ik houd er geen rekening mee. Ik pak wat ik nodig heb in de winkel. Wil niet meer betalen dan nodig is. Ik snap ook niet dat iets dat beter is duurder moet zijn. Een appel één euro en een frikandel honderd euro. Dat is pas een goed idee.”

Quote Een appel één euro en een frikandel honderd euro. Dat is pas een goed idee. Miep Durieux

Jan de Groen zet iets verderop in Schijndel afval op straat. ,,Het is nou niet meteen dat ik altijd naar fairtrade-product pak”, zegt hij. ,,Die arme boer uit Zuid-Amerika of Afrika zit niet direct in mijn achterhoofd.” Volgens Ton Kanters van de gelijknamige fruit- en groentewinkel is fairtrade nu ‘een lastig verhaal’.

,,De consument wil niet altijd dat ‘centje extra’ betalen. Er is weinig vraag naar. Mensen zijn in coronatijd minder bezig met sociale vraagstukken. Duurzaamheid en fairtrade staan wat meer op de achtergrond.”

Weinig stickers op winkelgevels

In de Hoofdstraat zijn er maar weinig stickers op de ramen te zien met het Fairtrade-keurmerk. Bij ‘belevingswinkel’ Kopjes wel. ,,Of mensen naar fairtrade-producten vragen? Eerlijk gezegd niet”, bekent Ceciel van Iersel. De consument is nu meer bezig met de eigen portemonnee.”

Tijdens de Fairtrade Week 2020 is er extra aandacht voor ‘Fair Fashion’. De jaarlijkse modeshow van gebruikte kleding van Fair Trade Boxtel en de Vincentiusvereniging kon vanwege corona niet doorgaan. In plaats daarvan werden de plaatselijke lijsttrekkers in tweedehandskleding op de foto gezet. Ajen Witteveen van Fair Trade Boxtel: ,,We willen de aandacht voor fairtrade en hergebruik van kleding niet laten verslappen.”

Tijd voor vernieuwing bij systeem fairtrade

Fairtrade, daar hoor je toch bijna niemand meer over? ,,Dat klopt, erkent Ruerd Ruben, hoogleraar impactanalyse van voedselsystemen bij Wageningen Universiteit. ,,Dat is al een paar jaar zo. Het ligt allemaal in de schappen, er zijn wat keurmerken gefuseerd zoals UTZ en het marktaandeel stijgt wel iets, maar komt grofweg toch nooit boven de tien procent uit.’’ Volgens Ruben, betrokken bij de oprichting van Max Havelaar, staat die tien procent voor consumenten die bewust fairtrade-producten kopen. De grootste groep koopt uit gewoonte - op merk in plaats van label - en in opkomst is het aantal mensen dat op zoek is naar iets speciaals. ,,Kijk maar naar de markt van speciaalbieren. Bepaalde merken maken daarbij grote ontwikkelingen door. Aan een label heb je dan iets minder.’’ Te veel Fairtrade-boeren Ook aan de productiekant hapert het volgens Ruben. ,,Er is sprake van overcertificering. Boeren kunnen daardoor maar een beperkt gedeelte van hun productie afzetten tegen de verbeterde voorwaarden van het fairtrade-keurmerk. En daarbij is de wereldprijs van goederen, zeker nu ook met corona, sterk gedaald. De beste strategie is om wat minder gespecialiseerd te zijn in één gewas. Terug naar het gemengde bedrijf. Daarnaast biedt de lokale verwerking veel perspectief.’’ Tijd voor vernieuwing, wat de Wageningse hoogleraar betreft. ,,Als je kijkt naar het fenomeen Fairtrade-gemeente, dan zorgt dat voor meer bewustzijn, omdat fairtrade zichtbaar wordt gemaakt op het werk of in de winkel. Het is de fairtrade-labels alleen niet gelukt om er een soort community omheen te bouwen. Zodat het een norm wordt en je je bij wijze van spreken schaamt als je het niet op je koffie hebt staan. Fairtrade is een niche gebleven.’’