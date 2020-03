Meer boa’s controleren op Markt in Boxtel: ‘Verkeerssituatie lijkt op kafkaiaans toneelstuk’

De verkeerssituatie op en rond de Boxtelse Markt begint te lijken op een kafkaiaans toneelstuk. Een zinloos spel met een nachtmerrieachtige complexiteit. Die vergelijking kwam gisteravond van Ruud van Nooijen.

Dringend beroep

De geboren en getogen Boxtelaar deed als inspreker voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering nogmaals een indringend beroep op aanpassen en verduidelijken van de nieuwe verkeersregels. Die zijn van kracht sinds eind 2018, toen de Markt na een opknapbeurt werd heropend. Met een andere rijrichting, minder parkeerplaatsen en uitbreiding van het voetgangersgebied.

Gemeente bestoken met brieven en foto’s

Van Nooijen loopt, mede namens de stichting Ouderen in Regie, al maanden te hoop tegen de vernieuwingen. Hij zegt dagelijks problemen te constateren, zoals aanrijdingen en overtredingen van de regels. En hij bestookt het gemeentebestuur met een stroom van brieven en foto's met voorbeelden daarvan.

,,En wat is het constante geluid vanuit het gemeentehuis? Dat het blijft zoals het is en we er aan moeten wennen. Nou, we zijn veertien maanden verder. Deskundigen gaan ervan uit dat een gewenningsperiode een paar weken duurt. De conclusie kan dus ook niet anders zijn dan dat alle Boxtelaren er al lang aan gewend hadden moeten zijn", betoogde Van Nooijen.

Dat de inwoners dus behoren te weten hoe het zit (en de regels wellicht aan hun laars lappen) is nog tot daaraan toe, vervolgde hij. Maar: ,,Boxtel zet zich in om het toerisme te bevorderen. Hoe zit het met al die mensen uit Groningen en Zuid-Limburg die ons dorp voor het eerst bezoeken? Die snappen er toch niets van?"

Aanpassen zit er niet in

Aanpassing van de situatie zit er echter niet in, benadrukte wethouder Herman van Wanrooij. ,,De Markt is ingericht volgens afspraak en niet onveilig. Veel van de situaties komen voort uit onwil en gemakzucht in combinatie met een geringe pakkans. We hebben afgesproken dat de boa's frequenter in het centrum gaan handhaven."