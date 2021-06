Meer boa’s voor Sint-Michielsgestel

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten meer geld gegeven om corona-controles uit te voeren. Sint-Michielsgestel krijgt daarvoor 112.000 euro extra. Dat betekent extra formatieplaatsen voor de inzet van boa’s. In ieder geval tot het einde van dit jaar. Locoburgemeester Ed Mathijssen: ,,Wij huren capaciteit voor de boa’s in bij Den Bosch. Het is natuurlijk drukker geworden met controles op corona. Bij de horeca, maar straks ook weer bij evenementen en feesten, voor zover die alweer kunnen. Daar is extra inzet voor nodig.”

Extra geld zoeken

Voorlopig kan Sint-Michielsgestel op basis van het extra geld uit Den Haag dus vooruit. Mathijssen: ,,Maar we hebben samen met Boxtel de ambitie om na dit jaar de capaciteit van boa’s toch te verhogen: samen met vier. We merken namelijk dat we tekort komen. Maar zoiets kost natuurlijk wel extra geld. Daarom bekijken we later dit jaar of we extra centen kunnen vinden.”



Extra inzet van boa’s in de toekomst is voor Sint-Michielsgestel geen overbodige luxe. Temeer omdat straks, als het Mercuriusplein in Berlicum klaar is, daar een blauwe zone komt op vrijdagen en zaterdagen. Ook het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel gaat in de toekomst een blauwe zone krijgen, twee uurtjes parkeren met de blauwe schijf. En daar zal ook handhaving op uitgevoerd moeten worden om het te laten functioneren.