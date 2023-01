Meer Boxtelaren in financiële nood: ‘Moeilijk om je in deze tijd staande te houden’

Jonge onderne­mers maken van Rechter­straat net even een andere winkel­straat

BOXTEL - Natuurlijk, er zit een Kruidvat. En een Hema. En een Pearl. Dat maakt de Rechterstraat in Boxtel niet bijzonder. Wie of wat dan wel? Enkele jonge ondernemers maken de laatste tijd de winkelstraat in het centrum net even specialer.

31 december