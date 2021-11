Meer controle op verspreiding rubberkorrels bij kunstgrasvelden Gestel

Bij het onderhoud van de kunstgrasvelden van de voetbalclub in Den Dungen moet er een tandje bij om verspreiding tegen te gaan van granulaatkorrels, rubberkorrels op deze velden. Dat zeg de gemeente in haar antwoorden op vragen van de VVD-fractie. Die vreest dat er te veel korrels buiten de velden terechtkomen en op die manier in de natuur.

Verspreiding voorkomen

Gestel huurde onlangs nog een adviesbureau in om bij alle sportvelden in de gemeente onderzoek te doen naar het onderhoud van de velden. ‘Er zijn ook al gesprekken gevoerd met het bestuur van de voetbalclub in Den Dungen over de rubberkorrels. Hierbij is ook gesproken over de mogelijkheden om verspreiding te voorkomen.’