Meer dan 250 bomen moeten wijken in Boxtel, bewoners omgeving nieuwbouwproject strijdvaardig

Van Cranen­broek in Schijndel: 120 auto's en meer niet in coronatijd

17:44 SCHIJNDEL - Op het parkeerterrein van Van Cranenbroek in Schijndel mogen 120 auto's staan en absoluut niet meer. Dit is een van de afspraken die de gemeente Meierijstad maakte met de winkelgigant om de drukte tijdens de coronacrisis beter in de hand te houden.