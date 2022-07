Meer dan 300 peuken op een stukje van 15 meter: PeukMeuk maakt Schijndel weer stukje schoner

SCHIJNDEL- Het centrum is zaterdag weer een stuk schoner geworden. Tientallen peukenruimers zijn op pad geweest om het Schijndelse straatbeeld peukvrij te maken. En dat bleek nog niet zo'n gemakkelijke taak. ,,We hebben op een stuk van 15 meter meer dan 300 peuken gevonden.”

De vrijwilligers doen voor de tweede keer mee aan de landelijke actie: Plastic PeukMeuk. Mensen door het hele land rapen peuken op, maar daar blijft het niet bij. ,,Iedere peuk die wordt opgeraapt, fotograferen we ook. Met een app scannen we zo iedere peuk en daaruit wordt een landelijk rapport gemaakt. Zelfs de Tweede Kamer krijgt daar iets van mee", legt organisator Maayke Boon van Ostade uit.

Volledig scherm Elly Meijers, Cilia Daatselaar en Henriëtte van der Velden rapen de peuken op in de Pompstraat © Luuk Glaap

Een hele klus en dus gingen ze in Schijndel al vroeg op pad. In groepjes van drie werd het straatbeeld beetje bij beetje schoner. ,,We doen het ook voor het milieu. Peuken behoren tot het plastic afval en kunnen soms wel meer dan tien jaar blijven liggen. Ze gaan niet vanzelf weg helaas", zegt Boon van Ostade.

Beschamend gevoel

Met de prikstok in de hand gaat Henriëtte van der Velden in de Pompstraat opzoek naar peuken en al gauw is de emmer vol. ,,Hier liggen er wel heel veel. Je ziet dat mensen net voordat ze de Markt oplopen snel hun peuk weggooien. Ik denk dat we er nu al zo'n 300 hebben op de eerste 15 meter. Het werkt in ieder geval wel rustgevend om zo bezig te zijn.”

Volledig scherm Een emmer vol met peuken tijdens de landelijke Plastic Peukmeuk actie © Luuk Glaap

Dat was zes jaar geleden wel anders tijdens carnaval. ,,Ik keek uit het raam en zag een luier liggen. Dat vond ik zo raar. Ik dacht echt wie doet nou zoiets. Ik ben meteen de luier gaan oprapen en heb de rest van de parkeerplaats ook maar meegepakt. Het voelde wel heel onwennig.”

Zeker als andere mensen zich er ook mee gaan bemoeien. ,,Mensen vroegen aan mij of ik een taakstraf aan het uitvoeren was. Ik verzon dan altijd snel een verhaal, maar dat hoeft nu niet meer. Tegenwoordig word ik overladen door complimentjes en veel mensen steken een duim naar me op.”

Volledig scherm PeukMeuk in Schijndel © jan zandee

Opruimclub

De onwennige ervaring met carnaval heeft Van der Velden achter zich gelaten. Wekelijks gaat ze met een klein clubje op pad en dan verbaasd zich over de hoeveelheid peuken. ,,Pas nog waren we in het Kloosterpark en hadden we binnen een uur duizenden peuken bij elkaar. Meestal heb je het ook niet door dat het er zoveel zijn, omdat peuken moeilijk te zien zijn. Ze zitten soms tussen de groeven van stenen. Daar heb je toch echt een satéprikker voor nodig.”

Peuk voor peuk wordt de Pompstraat langzaam peukvrij. De app waarin de peuken worden gefotografeerd maakt overuren en na twee uur rapen zit de actie erop. ,,We hebben een nieuws record. Uiteindelijk hebben we 6479 peuken geraapt. Dat zijn er 578 meer dan in 2021. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee’’, legt Boon van Ostade uit.

Volledig scherm Ook de jeugd hielp mee © jan zandee