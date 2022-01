Meer dan 700 Gestelaren dromen alvast over 2040: Zonnepanelen, geveltuintjes en tegels weg voor groen

SINT-MICHIELSGESTEL - Een hele grote vragenronde onder inwoners van Sint-Michielsgestel leverde een respons op van 712 deelnemers. Zij droomden er flink op los over hoe Gestel er over achttien jaar uit moet zien in 2040. In de top vijf kwamen een sociaal gezicht, woningbouw, een groene leefomgeving, en aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit als belangrijkste onderwerpen boven drijven.

In 2025 wil Sint-Michielsgestel een nieuwe omgevingsvisie hebben. Die visie moet leidend zijn voor wat er grofweg de komende twintig jaar voor belangrijke aandachtspunten zijn in de gemeente.

Fietser in de voorrang

En nu 712 inwoners zich hebben uitgesproken is er al een soort van top vijf ontstaan: meer duurzame woningen bouwen, goede basisvoorzieningen in alle dorpen overeind houden, een prettige groene leefomgeving, fietsers voorrang op auto's en een sociaal gezicht. Dat zijn de belangrijkste thema's waar deze 712 deelnemers over spreken.

Swipocratie: mobiele democartie

Op allerlei manieren konden inwoners mee doen en denken over het jaar 2040. Zelfs met het bouwen van Lego. Opvallend bij de inspraak-aanpak is dat de meeste meedenkers over een nieuwe omgevingsvisie daarbij de telefoon gebruikten. Google noemt dat swipocratie. ,,Democratie door op je telefoon te swipen naar hun voorkeuren", vertelt een woordvoerder van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Aandacht voor groen

De wens voor meer groen in de dorpen, alle voorzieningen overeind houden in alle kernen en fietsverkeer voorrang geven op autoverkeer wordt in alle kernen van Sint-Michielsgestel wenselijk geacht. Landbouw met aandacht voor de natuur, de aanleg van geveltuintjes, tegels uit de tuinen halen en groen ervoor in de plaats, zonnepanelen op daken. Het werd allemaal veelvuldig aangevinkt door de deelnemers.

Participatie

Wethouder Ed Mathijssen: ,,Dit is nu de eerste fase en een belangrijke. Want zo'n groot participatieproject hebben we nog niet eerder gedaan. In volgende fasen maken we daar een visie van die in 2025 klaar moet zijn. Dat wordt een leidraad voor hoe we verder werken richting 2040.”



