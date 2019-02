Meer drugsdelicten in Meierijstad, geen coffeeshop

Veghel én Schijndel behouden politie­post

19 februari VEGHEL - Niet alleen in Veghel, maar ook in Schijndel blíjft een politiepost. Dit heeft de gemeente Meierijstad bij de Nationale Politie bedongen. Eerder was er sprake van dat alleen Veghel een zogenaamd steunpunt van de politie zou krijgen.