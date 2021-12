Meer klanten, minder spullen: voedselbank in Boxtel smacht naar inzamelacties

Afgelopen weekend was er nog een inzamelactie voor voedselbank Boxtel bij de Coop in Liempde. Maar dat was een uitzondering. Bijna alle acties zijn afgelopen tijd van de agenda gehaald, vanwege corona. ,,Supermarkten zijn bang dat het te druk wordt”, zegt vrijwilligster Christine Roelofs. Ook een aantal vrijwilligers haakte afgelopen tijd af, in angst voor besmetting.

Terwijl al die spullen juist rond de feestdagen extra hard nodig zijn. Tussen kerst en oud een nieuw is de voedselbank dicht - ‘daar krijgen mensen nog bericht over’ - dus zijn de pakketten die in de week daarvoor worden uitgegeven, extra groot.

Stijging blijft doorgaan

Die inzamelacties komen sowieso zeer goed van pas. Het aantal cliënten bij de voedselbank in Boxtel, die ook voedselpakketten verstrekt aan mensen in Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel, blijft namelijk maar stijgen.

In 2020 maakte in de gemeente Boxtel 107 huishoudens gebruik van de voedselbank, in Gestel 37. De gemeente Sint-Michielsgestel wist afgelopen juli te vertellen dat op dat moment 54 gezinnen uit de gemeente klant waren. Ook Boxtel laat weten dat er dit jaar weer huishoudens bij zijn gekomen, al is nog niet precies duidelijk hoeveel.

,,We zien de laatste weken inderdaad weer meer nieuwe aanmeldingen”, vertelt Roelofs. ,,Dat alles duurder wordt, voel ik ook in mijn portemonnee. Dat geldt voor mensen die het toch al niet breed hebben natuurlijk nog veel sterker.”

Van variabel naar vast

En wie dat ook in de portemonnee voelt is de voedselbank zelf. De nieuwe subsidieregeling, die 1 januari 2022 in gaat, komt eigenlijk precies op het goede moment.

Momenteel krijgt de voedselbank van de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel subsidie op basis van het aantal klanten. In Boxtel was dat afgelopen jaar 28.000 euro. Vanaf 2021 verandert dat: na Gestel besloot afgelopen week ook de gemeente Boxtel de komende vier jaar een vast bedrag per jaar over te maken. Boxtel 33.000 euro, Gestel 16.5000. De gemeente Meierijstad deed dat al.

Criteria versoepeld

De voedselbank vroeg zelf om dit subsidiesysteem. ,,Bijna al onze kostenposten zijn vaste lasten: huisvesting, de energierekening, afschrijving van de busjes”, vertelt secretaris Jan Balk. ,,De pakketten krijgen we veelal gedoneerd, dus hoeveel mensen daar gebruik van maken, maakt voor onze kosten niet veel uit.”

Dat is maar goed ook, want de toename van het aantal klanten zet zich naar alle waarschijnlijkheid ook in 2022 door. Niet alleen is er momenteel sprake van hoge inflatie, de criteria om in aanmerking te komen voor de voedselbank worden versoepeld. ,,Dat betekent dat meer mensen in aanmerkingen komen voor pakketten”, legt Balk uit.

Balans vinden

In principe goed nieuws, maar het blijft ook lastig om de juiste balans te vinden. ,,Kortgezegd betekent meer klanten, minder spullen per pakket.”

Voor de klanten van de voedselbank Boxtel ligt voor de kerstdagen gelukkig nog een (weliswaar in veel gevallen broodnodig) extraatje klaar. Roelofs vertelt: ,,Van Vincentius krijgen ze een cadeaubon die ze in de supermarkt kunnen besteden en vanuit Voedselbank Nederland een pakket voor de kerstdagen.”



