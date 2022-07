Meer mensen in Meierijstad vragen huishoudelijke hulp

In de gemeente waren vorig jaar 3.321 mensen die huishoudelijke hulp kregen. Een jaar eerder waren er nog 2.954 klanten. Vermoedelijk wordt de stijging mede veroorzaakt door de aanpassing van de tarieven, waardoor elke cliënt hetzelfde, lage tarief betaalt.

Dat is een van de uitkomsten van een enquête onder Wmo-cliënten in Meierijstad. Zo'n cliëntonderzoek moeten gemeenten jaarlijks van het ministerie houden. Dat biedt vooral informatie over hoe cliënten het contact met de gemeente en ondersteuning ervaren.

Niet afwijkend

In Meierijstad werden 1.187 vragenlijsten verstuurd naar Wmo-gebruikers. Daarvan werden 491 lijsten teruggestuurd. Vergeleken met het onderzoek van vorig jaar zijn er niet zo veel afwijkende conclusies, stelt het college van B en W vast. Zo weten de meeste inwoners (79 procent) waar ze moeten zijn met een hulpvraag. En 78 procent vindt dat ze snel worden geholpen en een nog hoger percentage (89 procent) voelt zich serieus genomen.

Pas voor regiotaxi

De meeste mensen die een beroep doen op ondersteuning willen hulp bij het huishouden. Daarnaast vraagt 28 procent een pas aan voor gebruik van de regiotaxi. Ongeveer een kwart van de aanvragen gaat over een of meerdere hulpmiddelen.

Van de mensen die een Wmo-indicatie hebben kiest 64 procent ervoor om de ondersteuning of voorziening in natura te krijgen, slechts 9 procent van de mensen kiest voor een eigen PGB-budget. Maar de meeste mensen weten blijkbaar niet of ze ondersteuning in natura of via de PGB krijgen.

Zich beter redden

Waar ondersteuning wordt gegeven, is het ook belangrijk om te weten wat cliënten er in de praktijk aan hebben. De onderzoekers stellen vast dat de meeste deelnemers aan de enquête effecten ervaren van de ondersteuning. 87 procent vindt bijvoorbeeld dat ze beter ‘de dingen kan doen die ze wil’. Vergeleken met andere gemeenten is dat een hoog percentage. 88 procent van de mensen vindt dat ze zich dankzij de ondersteuning beter kunnen redden, en 83 procent ervaart daardoor een betere kwaliteit van leven.