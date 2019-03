Meerdere lichtgewonden door flinke vechtpartij in het centrum van Haaren

Economie bloeit, maar klantenbe­stand Voedsel­bank Boxtel e.o. groeit

3 maart BOXTEL - Ondanks een opgebloeide economie is het aantal cliënten van Voedselbank Boxtel en omstreken flink gestegen afgelopen jaar. Dat heeft slechts deels te maken met iets lossere regels, waardoor wat meer arme gezinnen terecht kunnen bij een van de vier afgiftepunten in de Meierij. ,,Maar het gaat minder goed in de samenleving dan velen denken", zegt voorzitter Arjen Witteveen van de lokale voedselbank.