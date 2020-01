Meerdere ongelukken door mist in Brabant: drie gewonden bij botsing tegen boom in Helvoirt

De schade aan de voorkant van de auto is groot. De mannelijke bestuurder en twee vrouwelijke inzittenden raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk, mogelijk speelde de mist een belangrijke rol. Op die manier gebeurde in Deurne ook al een ongeluk met meerdere gewonden. Het zicht is volgens het KNMI soms maar 80 meter.