Meetpunt uit Wuhan moet kwaliteit van Boxtelse lucht in kaart gaan brengen

BOXTEL - Boxtel is een van de deelnemende gemeenten rond Eindhoven Airport aan een project met meetpalen dat onder meer de kwaliteit van de lucht in kaart moet brengen.

Deelname aan het meetnet rond Eindhoven Airport moet Boxtel de komende tijd gegevens opleveren over de kwaliteit van de lucht en later ook duidelijkheid over mogelijke overlast van geluid. Inmiddels is er een meetpaal in de gemeente geplaatst.

Vanwege corona dicht

De apparatuur liet even op zich wachten om dat die uit het Chinese Wuhan moest komen. Wuhan is de miljoenenstad die eind 2019 vanwege de eerste uitbraak van corona in het nieuws kwam. Mede door die coronacrisis was ook de fabriek die de palen produceert lange tijd gesloten.

Duiding aan vervuiling en overlast

Maar inmiddels is de meetpaal ook in Boxtel geïnstalleerd. ,,TNO zorgt voor de analyse van de meetresultaten en zal die jaarlijks aan ons rapporteren”, aldus het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. ,,In de bevindingen zal aandacht zijn voor trends. Waar mogelijk zal ook duiding worden gegeven aan de mogelijke bronnen van luchtvervuiling of geluidsoverlast.” TNO werkt binnen het project nauw samen met de GGD. ,,Wij hopen meer inzicht te krijgen in welke maatregelen waar nodig zijn uit oogpunt van het bevorderen van de volksgezondheid.”

Boxtel hoopt ook voordelen van het meetnet te hebben met het oog op de nieuwe omgevingswet die over enkele jaren wordt ingevoerd. Bij het maken van plannen en verlenen van vergunningen zullen vanaf die tijd aspecten van onder meer luchtkwaliteit een grotere rol gaan spelen.

Blijven bemoeien met discussie

In de informatiebrief aan de raad geeft het college aan zich ook de komende tijd als ‘randgemeente’ te blijven bemoeien met de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport. Over het vliegverkeer boven Boxtel wordt ook regelmatig aan de bel getrokken. Zo krijgt de Socialistische Partij tijdens de bekende buurtenquêtes regelmatig opmerkingen over geluidsoverlast, met name van inwoners van de wijk Oost. ,,Samen met andere gemeenten kunnen we meer invloed hebben op de besluitvorming bij ontwikkelingen rond het vliegveld”, stelt het college.

Burgemeester en wethouders hebben met de buren van het vliegveld aandacht gevraagd voor de overlast door militaire oefeningen. ,,Die zijn er vanwege corona nu meer in eigen land. De vraag is bij Defensie neergelegd wat er aan de toegenomen klachten wordt gedaan.”