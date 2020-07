Megakunstwerk van 4 meter hoog staat bij station Boxtel

Het beeld is gemaakt in opdracht van Het Landschap van Allure, in samenwerking met NS, de provincie en Het Groene woud. Het vormt het startpunt van de Edelhertroute van de NS. ,,Vorig jaar mei werd ik gebeld of ik belangstelling had om een beeld te ontwerpen voor dit doel", vertelt Groen. ,,Mijn andere beelden heb ik gepatineerd, maar dit beeld niet. De natuur moet zijn werk gaan doen en dat is al aan het gebeuren: je ziet al dat er roest op komt.”