Megavondst illegaal vuurwerk: 4327 kilo onderschept in trailer van mannen uit Schijndel en Sint-Michielsgestel

Optocht in Schijndel is gered: toch nog een loods gevonden

27 december SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - In Schijndel vonden carnavalsclubs net op tijd een tijdelijke bouwlocatie voor praalwagens, maar in Sint-Oedenrode zijn ze nog altijd aan het zoeken. De optocht telt hier komend jaar nóg minder wagens. ,,We zitten nu nog op slechts drie wagens.” Hoe zit het in de andere dorpen in Meierijstad?