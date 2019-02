Megawinkel vangt bot bij Meierijstad

Gullie over het geheim van een mooie carnaval­shit zoals 'Waar is Mustafa?’

9:03 DEN BOSCH - Die zware tuba, een beetje hoempapa. En geen vieze woorden. Het mag wel over bier en de vrouwtjes gaan. Want daar houdt Gullie ook van. Dat hoor je ook in de nieuwe hit van Quinten Montroos: ‘Brabant mijn land.’