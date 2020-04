Megawinkels in Schijndel sluiten deuren op Tweede Paasdag vanwege virus

SCHIJNDEL/BOXTEL - De winkelgiganten Van Cranenbroek en De Wit in Schijndel gooien de deur dicht op Tweede Paasdag. De enorme drukte geeft te veel risico’s in deze coronatijd. Een flinke financiële strop.

Tweede Paasdag is normaal gesproken een van de drukste dagen van het jaar voor winkelgigant De Wit in Schijndel. ,,Dan krijgen we wel 8000 tot 9000 bezoekers. Vandaar dat we vanwege het coronavirus besloten hebben dit jaar de deuren te sluiten op Tweede Paasdag”, zegt een woordvoerster.

Volledig scherm Het is in coronatijd een stuk rustiger bij De Wit in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD

Volledig scherm Ook Van Cranenbroek in Schijndel is Tweede Paasdag gesloten. © Jan Zandee De winkelgigant voor vooral tuin-, kampeer- en sportartikelen maakt anders een hele ‘happening‘ van Tweede Paasdag. ,,Dan hebben we live muziek en entertainment. En onder meer een springkussen voor de kinderen. Meer een evenement dus. Dat is onder de huidige omstandigheden niet verantwoord. Bovendien mag het niet eens”, aldus de woordvoerster.

De Wit - nog altijd bekend als Camping Sport De Wit - is op gewone winkeldagen nog wel open. ,,We nemen de RIVM-maatregelen zeer goed in acht. En bezoekers kunnen zich hier goed verspreiden.” Het terrein van De Wit is maar liefst 70.000 vierkante meter groot. Van Cranenbroek in Schijndel, ook een favoriete plek voor paasbezoekers, is eveneens dicht op Tweede Paasdag. ,,Het is niet veilig als we zoveel bezoekers krijgen. Vandaar”, zo geeft een woordvoerster aan.

Tuincentrum Boxtel is wel open

Andere favoriete stekken, zoals bouwmarkten en tuincentra, zijn veelal wel open. Zoals het Tuincentrum Boxtel. ,,We hebben een goed deurbeleid. Binnen hangt een teller, zodat we precies kunnen zien hoeveel mensen er binnen zijn. Dat kunnen we dus goed in de gaten houden”, zegt een woordvoerster van het tuincentrum.