Meierij brengt arbeidsmigranten in beeld

SINT-OEDENRODE/SINT-MICHIELSGESTEL - Hoeveel duizenden arbeidsmigranten wonen en werken in de regio Meierij? Dat wordt donderdagavond voor een groot deel duidelijk tijdens twee bijeenkomsten in Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel.

In Sint-Oedenrode staat een beeldvormende avond (vanaf 19.30 uur) op het programma over huisvesting van arbeidsmigranten. De projectleider van de gemeente komt met actuele cijfers over het aantal arbeidsmigranten dat in Meierijstad woont en over het aantal dat in Meierijstad werkt.

Vooral in Veghel zijn veel arbeidsmigranten actief

Vooral in Veghel zijn heel veel Polen en andere Oost-Europese werknemers actief. Wethouder Harry van Rooijen (VVD) repte eerder al over grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij een toekomstig truckpark in Veghel, een grote parkeerplaats voor vrachtwagens.

Bij de beeldvormende avond is de projectgroep arbeidsmigranten aanwezig. In deze groep zitten onder anderen werkgevers, uitzendbureaus, politie en beleidsmedewerkers van de gemeente.

Sint-Michielsgestel en Boxtel

In het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel is donderdag (vanaf 20.00 uur) een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van Sint-Michielsgestel en Boxtel over huisvesting en integratie van arbeidsmigranten. Procesmanager Johan Michielsen praat de raadsleden bij over de actuele stand van zaken. Na 21.00 uur volgt een tweede sessie over het thema veiligheid.

Ook in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode wordt later op de avond (vanaf 21.00 uur) een tweede thema behandeld: Eindhoven Airport.