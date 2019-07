Meierijse ommetjes: Niet zo blij van wandelen door de bebouwde kom van Haaren

Samen oogsten, samen koken en samen dineren in Haarense Tuinderij de Es

21 juli HAREN - Twintig mensen kwamen zaterdagnamiddag bij elkaar bij Tuinderij de Es in Haaren. Met praktische tips van vegan chefkok Anne Luz, de dochter van de tuinders Bart en Daniëlla, samen oogsten, samen koken en samen eten. Geen vastgesteld menu, maar datgene klaarmaken waar men zin in heeft en wat oogstklaar is.