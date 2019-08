Meierijse ommetjes: wandelroute over asfalt rond Esch gemiste kans

Eén van de belangrijkste voorwaarden om tot het gilde der ommetjes te behoren, is dat een wandeling eindigt op dezelfde plek als waar ze start, zonder daarbij twee keer hetzelfde coördinaat te passeren. De redactie koos zeven lokale rondwandelingen uit.

Stom ommetje

Ik wandel deze keer een knooppuntenroute met Esch als vertrekpunt. De wandeling is te vinden via de website www.bezoekhaaren.nl en heet Wandelroute 2 Esch. Ik val maar direct met de deur in huis. Dit is een stom ommetje. Een gemiste kans ook, want Esch en omgeving heeft genoeg moois te bieden. Ik heb me tijdens het wandelen blijvend verbaasd over het waarom van deze route.

Natuurlijk scheelt het dat ik deze omgeving goed ken, dus ook de mooie plekjes. Dat je daar dan vervolgens straal aan voorbij loopt, is eeuwig zonde. Hoe komt iemand bijvoorbeeld op het idee om een betonnen fietspad te verkiezen boven een bospad dat er bijna parallel aan loopt en op hetzelfde punt uitkomt? Ik heb het hier over het fietspad langs de Esscheweg (tussen knooppunt 16 en 50).

Beton

De bedenker van deze route heeft blijkbaar bedacht dat de gemiddelde wandelaar het vast fijn vindt om over beton te lopen en bijna aangereden te worden door een brommer. De gemiddelde wandelaar wil vast niet over een bladerpad lopen, tussen de oude bomen door die het bos rondom buurtschap Hal herbergt. Mijn inziens een kardinale denkfout.

Omdat mijn opdracht van de redactie was de bestaande route te testen, loop ik dus trouw over het betonnen fietspad. Misschien heb ik het mis en doemt er later een geweldig stuk wandelgenot op. Maar dat is ijdele hoop.

Verkeer

Daarom loop ik tóch terug en betreed het bospad. Een prachtig pad brengt me vervolgens, al slingerend, ook bij knooppunt 50.

En zo is de gehele route één gemiste kans. Neem het lange saaie stuk langs de Bosscheweg, waarbij je Sparrenrijk ruikt aan je rechterzijde. Ik kijk voor de zekerheid nog even of ik wel echt een wandelroute heb geprint, dat is het geval. Wie deze 7,4 kilometer lange route gaat wandelen, loopt voor 85 procent over asfalt en beton en altijd in gezelschap van verkeer.