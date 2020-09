Meierijstad begrijpt boze bewoners Achterste Hermalen over snelle bomenkap 25 beuken

SCHIJNDEL - Bewoners van de Achterste Hermalen in Schijndel zijn boos over bomenkap van 25 beuken. ,,Wij begrijpen de boosheid en hebben reeds excuses gemaakt”, zegt Meierijstad.

We hebben gebrekkig gecommuniceerd en hebben de boel wat te snel aangepakt. Zo trekt de gemeente Meierijstad zelf het boetekleed aan over de manier waarop 25 beuken aan de Achterste Hermalen ineens waren gekapt en de buurt daarover pas achteraf werd geinformeerd.

Achter gemaakte keuze

Toch laat een woordvoerder van Meierijstad weten: ,,Desondanks staan wij achter de gemaakte keuze om deze gemeentelijke bomen te verwijderen.” En op de vraag waarom de bomen dan weg moesten: ,,Midden jaren 80 is aan beide zijde van de onverharde weg een rij beuken geplant. In het verleden is één zijde van de weg jaarlijks door een bewoner klein gehouden door deze in zuilvormen van circa drie meter hoog te scheren.”

Top niet meer te vormen

De laatste jaren gebeurde dit niet meer volgens de gemeente. ,,Dat leidde tot overlast binnen het smalle rijprofiel. Bekeken is of omvormen naar een reguliere snoeivorm zonder takken in het rijprofiel van het zandpad mogelijk was. Hiervoor is een doorgaande top /stam noodzakelijk. Als gevolg van het veelvuldig scheren bleek echter dat deze top niet meer gevormd kon worden. Het verantwoord behouden van de bomen -zonder jaarlijks vormsnoei toe te moeten passen- is daarmee niet mogelijk.”

Kapvergunning niet nodig

Aangezien de inmiddels veel forsere beuken aan de andere zijde van de weg wel een doorgaande stam hebben is volgens Meierijstad gekozen voor de optie van kappen van de vormbomen en zodoende de ‘normale’ bomen nog meer ruimte te geven om uit te groeien. ,,een kapvergunning was niet nodig. De bomen waren niet vergunningsplichtig. En er worden geen bomen terug geplant. De gehandhaafde rij beuken krijgt nu nog meer ruimte en zal de ontstane ruimte in de loop der jaren verder opvullen.”