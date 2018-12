Meierijstad bekijkt de IJslandse aanpak van tienerdrinken

Toeristen­be­las­ting splijt CDA Meierij­stad

14 december VEGHEL - De politiek in Meierijstad blijft verdeeld over de invoering van toeristenbelasting. Zelfs in het CDA is tweespalt. Fractievoorzitter Johan van Gerwen gaat niet mee in het plan van de CDA-wethouders Coby van der Pas en Jan Goijaarts om de belasting in te voeren.