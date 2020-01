Meierijstad beter op de kaart zetten, hoezo dan?

De meest ondernemende gemeente van Europa zijn. Dit wil Meierijstad bereiken met de marketingcampagne Made in Meierijstad. Is dat niet wat hoog gegrepen? ,,We moeten niet te bescheiden zijn”, reageert wethouder Harry van Rooijen (VVD, citymarketing).



,,Meierijstad telt zeker vijf wereldspelers, zoals Mars en Vanderlande. Bedrijven in Meierijstad zijn goed voor een jaaromzet van in totaal 28 miljard euro, dan praat je wel ergens over. En daar mogen we best trots op zijn.”