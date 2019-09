Meierijstad brengt explosieven in gemeente in beeld

VEGHEL/SCHIJNDEL - Ligt Meierijstad vol met explosieven, zoals er dinsdagavond een werd gevonden in Veghel? Onderzoek moet dat uitwijzen. ,,Indien nodig bellen we meteen de Explosieven Opruimingsdienst.”

Volledig scherm Jan Goijaarts, wethouder in Meierijstad. © Van de Meulenhof Uitgerekend een dag nadat in Veghel een wijk moest worden ontruimd nadat een magneetvisser een granaat vond, maakt het gemeentebestuur van Meierijstad bekend dat er een onderzoek komt naar niet gesprongen explosieven. ,,Het is natuurlijk puur toeval, maar ik heb dinsdagavond zelf mogen ervaren hoe belangrijk het is om veilig te kunnen wonen", zegt wethouder Jan Goijaarts (CDA).

Het scheelde niet veel of hij had zelf zijn woning moeten verlaten. ,,Het gebeurde bij ons achter. Als wij tachtig meter verderop hadden gewoond, hadden wij ook uit onze woning gemoeten. Gelukkig konden de mensen die wél hun woning uit moesten, al vrij snel terug.”

Vaak vertraging van bouwplannen

Volledig scherm Dirk van de Vleuten van Bodac. © Petra Dircks Al eerder deze week had het college van B en W besloten dat er zo'n historisch vooronderzoek naar oorlogsexplosieven moet komen. Goijaarts: ,,Tot nu toe gebeurt zo'n onderzoek altijd als er ergens gebouwd gaat worden. Of als er werkzaamheden gepland zijn. Maar dat leidde vaak tot vertraging. En tot hoge kosten. Vandaar dat we nu besloten hebben dat we de hele gemeente in kaart laten brengen.”

Bodac uit Schijndel

Meierijstad moet de klus nog aanbesteden. Heel ver hoeft het college niet te zoeken, want binnen de gemeentegrenzen zit een bedrijf dat is gespecialiseerd in dit werk: Bodac uit Schijndel, een dochterbedrijf van de Den Ouden Groep. ,,Burgers merken in principe niets van zo'n onderzoek", reageert manager Dirk van de Vleuten. Bodac deed al vaker zo'n gemeentebreed onderzoek. ,,Meestal gebeurt het op projectbasis, dus als er ergens gebouwd wordt. Maar gemeenten kiezen er steeds vaker voor om de hele gemeente in kaart te brengen. Gemeenten als Maastricht, Amsterdam en Rotterdam gingen Meierijstad al voor.”

Bij zo'n onderzoek zoekt een bedrijf eerst in oorlogsarchieven waar heftig gevochten is. Van de Vleuten: ,,Als een gebied verdacht is, gaan we met detectie verder zoeken. En indien nodig de explosieven opgraven en overdragen aan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD, red).”

Volledig scherm Een speciale 'demontage terp' die Bodac in het verleden gebruikte in Arnhem, speciaal vervaardigd voor het onklaar maken van een blindganger. © Bodac Van de Vleuten groeide op in Schijndel en woont nu in Sint-Oedenrode. Hij weet maar al te goed dat er in Meierijstad veel is gevochten in de Tweede Wereldoorlog. ,,Ons bedrijf staat nu met een stand op het basecamp op de Vlagheide. Daar laten we een luchtfoto's uit 1944 zien waar in dit gebied gevochten is.”

En Bodac ontdekte enkele jaren terug dat er veel (restanten van) explosieven onder de grond lagen toen er onderzoek werd gedaan voor de uitbreiding van het bedrijf Berco. ,,Toen vonden we honderden staartjes van mortieren en geschutmunitie. Die explosieven hebben we tijdelijk opgeslagen en later overgedragen aan de EOD.”

Inwoners hoeven niet te vrezen