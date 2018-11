Meierijstad bundelt sportprijzen voor het eerst

Enthousias­me over huidige opzet eetpunt in Elisabeths­dael, al kunnen er meer eters bij

14:56 BOXTEL - De exploitatie van het eetpunt in het Boxtelse residentiehuis Elisabethsdael blijft in ieder geval tot volgend jaar september/oktober in handen van Stichting Broodnodig uit Schijndel.