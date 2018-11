Meierijstad: duurzaam, duurzamer, duurzaamst

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst. Het leek donderagavond op een wedstrijdje ‘Wie is het meest duurzaam?’ in de raadsvergadering van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Op de agenda stond de duurzaamheidsvisie, waarin concrete plannen staan om de klimaatverandering tegen te gaan. De visie kreeg unanieme steun in de gemeenteraad. ,,Laten we er niet te veel over praten, maar gewoon aan de slag gaan", zei duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen (VVD) dan ook. Er is alle reden toe om snel aan de slag te gaan, want Meierijstad scoort op dit moment slecht op het gebied van duurzaamheid. In de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten, waarin alle 380 Nederlandse gemeenten zijn opgenomen, staat Meierijstad op plek 203. Hierbij dient wel gezegd dat de monitor niet alleen draait om milieu en energie. Om de ranglijst te bepalen, maakte kenniscentrum Telos gebruik van 126 indicatoren. Belangrijke thema's als onderwijs, bodemkwaliteit en infrastructuur zijn hierbij ook meegenomen.