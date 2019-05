Meierijstad en PSV trappen af met ‘wandelsporten’

De PSV Foundation en de gemeente Meierijstad sloegen eerder al de handen ineen voor deze sport- en beweegactiviteiten voor ouderen vanaf 55 jaar. Walking Sports, ofwel ‘wandelsporten', staat voor sport- en beweegactiviteiten op een lager tempo. Daarnaast is er ook ruim tijd voor gezelligheid in de vorm van een kop koffie en een derde helft. Schijndel was al heel vroeg met de start van Walking Football. Het initiatief werd genomen door Wim Vermeulen, ambassadeur van Walking Sports. Hij was ook betrokken bij de start van Walking Hockey bij De Hopbel in Schijndel. Het is de bedoeling dat meer sporten volgen met Walking Sports.