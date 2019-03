Meierijstad: foodjaar smaakt naar meer

Noord-Brabant was in 2018 de zogenoemde European Region of Gastronomie. In dat kader werd het We Are food Jaar georganiseerd door de provincie, het regionale samenwerkingsverband AgriFood Capital en Brabantse gemeenten. Meierijstad deed hier heel actief aan mee. Het 'foodjaar’ startte in maart 2018 en eindigde in december 2018.