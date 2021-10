Meierijstad heeft extra miljoenen nodig voor scholen

Het is een flinke lijst, de basisscholen in Meierijstad die de komende jaren op de nominatie staan voor nieuwbouw of renovatie. Het gros van die scholen staat in de voormalige gemeente Veghel. Het gaat om uitbreiding van de Maria ter Heideschool in Mariaheide (uitvoering in 2022), De Vijfmaster in Veghel en Maria in Erp (beide in 2023) en nieuwbouw voor de Bernadetteschool (2024) in Veghel.