Meierijstad helpt zoeken naar bouwlocaties voor carnavalswagens

Cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA) zegde de gemeenteraad onlangs toe dat hij in gesprek gaat met carnavalsclubs om te kijken wat de gemeente kan betekenen bij het vinden van bouwlocaties. Dat deed hij nadat de gemeenteraad zich in grote meerderheid schaarde achter een voorstel van de VVD en Hart voor Schijndel. Deze partijen kwamen deze week in de gemeenteraadsvergadering met het voorstel om carnavalsclubs een helpende hand toe te steken.

,,Er zijn nu al verenigingen in Meierijstad noodgedwongen gestopt met de bouw van carnavalswagens wegens het gebrek aan bouwlocaties", stelde Nick de Laat namens de VVD. Hij wees erop dat menig carnavalsoptocht in de dertien kernen van Meierijstad onder druk staat omdat er steeds minder locaties beschikbaar zijn om te bouwen. Dit komt onder meer door het stoppen van boerenbedrijven.

Wethouder Roozendaal heeft in maart een evaluatiegesprek over carnaval. ,,Dan zullen we het zeker ook over de bouwlocaties gaan hebben, want het duurt niet zo heel lang of de clubs gaan alweer bouwen voor de carnavalsoptocht van 2020.”