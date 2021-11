Meierijstad juicht zonnepanelen op nieuwe bedrijfsdaken toe

Delen per e-mail

De raad stemde unaniem in met het voorstel van vijf partijen om nu alvast te regelen dat nieuwe bedrijven verplicht worden gesteld om zonnepanelen op daken te leggen. In juli volgend jaar wijzigt de wet heel waarschijnlijk om dit verplicht te stellen, Meierijstad wil daarop alvast voorbereid zijn.

,,In Glasgow bespreken wereldleiders op mondiaal niveau de milieuproblemen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid op lokaal niveau nemen. Vandaar dat we met het voorstel zon op nieuwe bedrijfsdaken komen”, lichtte Sikko Oegema (PvdA) de motie toe. ,,Dit is een stap verder richting het gebruik van duurzame energie.”

Volledig scherm Wethouder Harry van Rooijen van Meierijstad. © Meierijstad Duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen (VVD) noemde het voorstel ‘eigenlijk overbodig’, omdat bedrijven nu al heel vaak kiezen voor zonnepanelen op daken. ,,Het bedrijfsleven omarmt dit al.” Toch nam hij het voorstel over, stelde hij namens het college van B en W. ,,Zo belangrijk vinden wij dit.”

Van 37 naar 4 op duurzame lijst

Van Rooijen wees in dit verband nog op de hoge notering van Meierijstad op de ranglijst voor meest duurzame publieke opdrachtgevers van bouw- en infraprojecten. Meierijstad is in deze lijst van belangenvereniging Bouwend Nederland de grootste stijger: van 37 naar 4. De provincie Brabant staat op 1.

,,Een geweldige sprong en daar zijn we natuurlijk trots op”, zei Van Rooijen. ,,We doen dit met z’n allen. Het bedrijfsleven in Meierijstad helpt ook enorm, heel veel daken liggen bijvoorbeeld al vol met zonnepanelen.” De wethouder gaf wel aan dat ook de grote zonneparken in het buitengebied nodig blijven om de klimaatdoelen te halen.

Groep Witlox

Aan het begin van de raadsvergadering werd oud-wethouder Eus Witlox beëdigd als raadslid. Hij verliet in 2019 de politiek na de breuk van zijn partij Team Meierijstad en keert nu terug als opvolger van Marischka Klotz van HIER, een van de partijen die ontstonden na het uiteen gaan van Team Meierijstad. Tot teleurstelling van deze coalitiepartij neemt Witlox op persoonlijke titel zijn plaats in de raad in. En dus niet namens HIER. Witox noemt zijn fractie Groep Witlox, zo werd donderdagavond duidelijk.

De behandeling van de begroting werd niet afgerond, want rond 22.30 uur schorste burgemeester Kees van Rooij de vergadering. Volgende week donderdag volgt deel twee. Dan gaat het ook over een ander voorstel op het gebied van duurzaamheid; het versnellen van het verduurzamen van woningen.